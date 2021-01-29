نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة 29 كانون الثاني 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-طرابلس افاقت على هول الصدمة ولكن… بعد ليلة الحرائق.

-متى يصل اللقاح الى لبنان وهل يدخل في سوق البازارات والوساطات؟

-اين اصبحت التحقيقات في قضية انفجار المرفأ؟

افاقت عاصمة الشمال طرابلس اليوم على اسود، الحرائق ليلا كانت قاسية عليها وادخلت الرعب الى قلوب الطرابلسيين وشعروا ان مدينتهم متروكة لتلتهمها النيران، هذا الواقع حرّك الجميع من دون استثناء ولو بتأخير فاضح وتسبب بخسائر فادحة.

الطرابلسي يسأل الا يحق لابناء المدينة الافقر في لبنان ان يعبروا عن سخطهم من الفقر ومن العوز ومن اقفال البلد من دون التلفت الى حالته؟! في مطلق الاحوال ما بعد ليلة الحرائق ليس كما قبلها، اكتشف الجميع انه في ساعات معدودة تفلت الامور من ضوابطها ولكن السؤال الكبير يبقى اذا عادت الامور الى ما قبل انفلات الشارع فكيف يعيش الطرابلسيون؟ وكيف يؤمنون لقمة عيشهم؟ المسألة في طرابلس وفي كل لبنان ابعد من معالجة امنية لمشاكل ليست امنية فقط.