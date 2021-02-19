نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة 19 شباط 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-ما مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد تنحية صوان؟ وهل من يغطي الجريمة؟

-الانتخابات النيابية الفرعية معلقة والسلطة الخائفة نحو مخالفة الدستور

-هل تجاوزت المستشفيات الجامعية في بيروت منصة وزارة الصحة المخصصة للقاح كورونا؟

الزلزال التفجيري في الرابع من آب تبعه أمس زلزال قضائي قانوني، فادي صوان لم يعد مسؤولاً عن ملف تفجير المرفأ والملف سينتقل الى قاض اخر، هكذا ارادت الطبقة السياسية الفاسدة، وهكذا حصل.

شعبياً الجو مشحون، والنفوس الغاضبة تغلي، فكيف تسمح المنظومة السياسية القاتلة لنفسها ان تدفع في اتجاه نقل قاض ينكب منذ ستة اشهر على التحقيق في اخطر قضية قضائية عرفها لبنان؟

الكل يعلم ان صوان ما كان يلقى هذا المصير لو انه لم يصل الى اركان اساسيين في الطبقة السياسية، فقط للتذكير الحملة على صوان بدأت عندما ادعى على رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وعلى ثلاثة وزراء سابقين هم غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، للتذكير ايضا القاضي صوان كان يستعد لتوسيع دائرة الاتهام ليطال شخصيات سياسية اخرى يشتبه بعلاقتها بملف التفجير، لهذا السبب بالذات طار صوان ولهذا السبب ايضا التحقيق ككل مهدد ان يطير، اذ ماذا يؤكد ان الطبقة السياسية التي لا تجتمع على شيء اساسا لن تجتمع ضد المحقق العدلي الجديد تماما كما اجتمعت ضد صوان؟ وماذا يؤكد ان اركان الجمهورية الفاسدين والمفسدين لن يعملوا كل ما في وسعهم لمنع الوصول الى الحقيقة ولمنع تحقق العدالة؟

ان مافيا السلطة تبذل ما في وسعها لتمييع الحقيقة، والحقيقة لا يمكن ان نصل اليها الا بوسيلتين فاما ان يشكل المجتمع الاهلي سياجا حول القضاء ليحميه من التدخلات السياسية الفاقعة ويحصن وضع القضاء واما ان نلجأ الى تدويل القضية عبر الذهاب الى محكمة دولية، وما سوى ذلك هدر للوقت والجهد بل هدر للدماء البريئة التي سقطت في تفجير المرفأ.

ايها اللبنانيون المواجهة النهائية مع المنظومة الحاكمة الفاسدة والمفسدة اقتربت فهيئوا نفوسكم للمواجهة الكبرى ولتكن قلوبكم من صوان حتى لا تتكر مجزرة المرفأ في مكان اخر وحتى لا يموت ضحايا الرابع من آب مرتين.