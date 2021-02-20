نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم السبت 20 شباط 2021

في نشر أخبار اليوم:

-بيطار يتسلم ملفات صوان ووثيقة تكشف النقاب عن قرار ادخال النيترات الى المرفأ

-الشح في السيولة وندرة الدولار يهددان بشل العمل في المرفأ فهل من يتحرك؟

-فساد جهاد العرب يفتك بالعاصمة، يبدأ من نفق سليم سلام ويصل الى شاطئ الجية فأين ينتهي؟

مساران اساسيان يتحكمان في الواقع اللبناني حالياً، الاول قضائي عدلي والثاني سياسي حكومي، في المسار الاول تطورات الامس اثبتت ان السلطة القضائية استطاعت ان تستوعب الضربة التي وجهتها اليها المنظومة الحاكمة عبر نقل القاضي فادي صوان فكان القرار اللافت بسرعته والمتمثل بتعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا. طبعا كلام كثير سيقال عن البيطار وقد بدأ يظهر بعضه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك يمكن التأكيد ان البيطار هو من افضل القضاة في لبنان ومن اكثرهم كفاءة وشجاعة، لذلك يراهن عليه وعلى عمله الدؤوب للوصول الى الحقيقة لكن هذا لا يعني اطلاقا ان طريقه ستكون مفروشة بالورود وبالتسهيل وخوصا من طبقة سياسية معروفة انها لا تجتمع الا على تقاسم الحصص والنفوذ وعلى الفساد والسرقات والصفقات، وهو امر مواجهته يكون باستنفار المجتمع المدني ليشكل مظلة واقية للمحقق العدلي وليحصنه ضد تدخلات السياسيين وسعيهم المتواصل المستمر لمنع الوصول الى الحقيقة ولعرقلة سير العدالة.

في المسار الحكومي اشارات عدة توحي ان ولادة الحكومة لم تعد مستحيلة، وان حكومة المهمة وفق التسمية الفرنسية قد ترى النور قريباً، ولكن عن اي مهمة او مهمات يتحدثون؟! فالحوار الدائر منذ اشهر بين القوى السياسية لم يتطرق البتة الى الخطط الحكومية الاقتصادية والاجتماعية ولا الى سبل مواجهة المأزق الذي اوصلتنا اليه طبقة سياسية مجرمة. ان كل ما نسمعه منذ اشهر يتعلق بعدد الوزراء وتوزيع الحقائب ومن يسمي من، فهل من تخلف اكبر من هذا التخلف؟ وهل حكومة المهمة المنتظرة مهمتها ان تنقذ الوطن او ان تقضي على ما تبقى من الوطن من خلال محاصصات الزعماء والقيادات والقوى السياسية.

ان الطبقة السياسية الفاسدة تواصل اداءها السيئ وتستكمل اهتراءها وتفسخها وان انهيار كل المنظومة الفاسدة التي اقامتها قد اضحى قريبا وقريبا جدا فلننتظر.