نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-مقطوع الاوكسجين لم تعد كلمة قال بل حقيقة: كم من المرات كان يقال انقطع الاوكسجين كتعبير عن الاختناق او ضيق الحال، هذه المرة يستعمل هذا المصطلح بمعناه الحقيقي وليس الرمزي، فعلا الاوكسجين مقطوع ومن لا يصدق ليحاول ويتجرأ ويسأل عن قنينة اوكسجين وان وجدها ففي السوق السوداء وبالدولار وفق التسعيرة السوداء اما السلطة التنفيذية فلا شغل لها ولا عمل سوى نفي كل هذه المخاوف، ولكن على ارض الواقع المخاوف في محلها، فمنذ متى يصدق المواطن الدولة؟! الم تقل له ان الدواء لن ينقطع؟! على ارض الواقع الكثير من الادوية مقطوعة! الم تقل له ان المحروقات لن تنقطع؟! كم مرة وقف المواطن مهانا امام محطة محروقات من اجل غالون مازوت او غالون بنزين؟! الم تقل له ان الاجهزة الطبية لن تنقطع؟! اين هي تلك الاجهزة؟!

-عداد التراجع في حركة المطار سجل نسبة مريعة.

-تهريب المواد الغذائية من لبنان الى سوريا على عينك يا دولة.