الأثنين 29 ربيع الثاني 1442 ﻫ - 14 ديسمبر 2020
تابعنا على
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
فيديو
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
فيديو
تابعنا على
فيديو
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 8:52 مساءً
A
A
A
طباعة المقال
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الاثنين 14 كانون الأول، تقديم الإعلامية ديانا فاخوري.
المزيد من فيديو
6:15
هذه هي القوانين التي تغطي الفاسدين في لبنان
18:04
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
5:44
المرعبي: لا يمكن عودة اللاجئين إلى سوريا ما دام حزب الله يحتلّ منازلهم!
مواضيع قد تهمك
مواضيع قد تهمك
الأكثر قراءة
إن شعرت بهذه العلامات في إحدى عينيك فتنبّه.. قد تكون مصاباً بكورونا!
أطعمة ومشروبات تسبب إصفرار الأسنان
تحذير … لا تضع هاتفك في الأرز بعد سقوطه في الماء