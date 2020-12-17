استمع لاذاعتنا

نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري

منذ 12 دقيقة
A A A
طباعة المقال

نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس 17 كانون الأول، تقديم الإعلامية ديانا فاخوري.

    المزيد من فيديو

    مستوعبات بالمئات متروكة منذ سنوات في مرفأ بيروت 10:37
    مستوعبات بالمئات متروكة منذ سنوات في مرفأ بيروت.. هذا ما تحتويه
    نفاذ احتياطي مصرف لبنان 3:56
    نفاذ احتياطي مصرف لبنان.. في هذا التاريخ سيرفع الدعم كلياً
    ميلا 3:34
    تترنح “ميلا” تحت وطأة مرض قبض على نخاعها الشوكي ومنعها من اللعب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان
    دولار السوق السوداء إلى ارتفاع ملحوظ… والانهيار الاقتصادي بات أمراً واقعاً
    كورونا
    قد تكون مصابا بكورونا إذا لم تستطع تمييز هذه الروائح
    طائرة
    بالفيديو: طرد عائلة من الطائرة بسبب رفض طفلتهم البالغة عامين ارتداء الكمامة