الأثنين 13 جمادى الأولى 1442 ﻫ - 28 ديسمبر 2020
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
برامج
فيديو
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
برامج
فيديو
فيديو
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
منذ ساعة واحدة
A
A
A
طباعة المقال
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الاثنين 28 كانون الأول، تقديم الإعلامية ديانا فاخوري.
المزيد من فيديو
16:01
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
7:40
المنية… شاحنات من المساعدات تم تقديمها للعائلات المنكوبة
8:40
مبادرة مميزة أطلقها أهالي المنية بعد حريق المخيم
مواضيع قد تهمك
مواضيع قد تهمك
الأكثر قراءة
رئيس دولة تركمانستان ينصح بمشروب زعم أنه يقضي على كورونا
حرارتها 100 مليون درجة … كوريا تصنع شمسا اصطناعية
نصائح في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بكورونا