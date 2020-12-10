استمع لاذاعتنا

نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس 10 كانون الأول، تقديم الإعلامية ديانا فاخوري.

    المزيد من فيديو

    السلطة والمصرف المركزي والمصارف في لبنان تعمدوا افقار الشعب 5:50
    السلطة والمصرف المركزي والمصارف تعمّدت إفقار الشعب
    أكثر من 80 بالمئة من زيت السيارات في لبنان مغشوش 2:07
    أكثر من 80 بالمئة من زيت السيارات في لبنان مغشوش.. ولا رقابة
    العثور على أشخاص محظوظين في عام ٢٠٢٠ ! 3:22
    العثور على أشخاص محظوظين في عام ٢٠٢٠!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كهف هانغ سون دونغ
    اكتُشف صدفة ويحوي غابتين.. صور عجيبة من داخل أكبر كهف في العالم
    شعار غوغل
    you.com.. محرك بحث جديد لمنافسة غوغل
    آثار انفجار عين قانا
    انفجارات محدودة على مواقع “حزب الله”… بديل الحرب الشاملة؟