استمع لاذاعتنا

نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع سلمان سري الدين

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 8:18 مساءً
A A A
طباعة المقال

نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس 24 كانون الأول، تقديم الإعلامي سلمان سري الدين.

    المزيد من فيديو

    كيف هي أجواء الميلاد في العاصمة وما هي الاجراءات المتخذة؟ 24:15
    كيف هي أجواء الميلاد في العاصمة وما هي الاجراءات المتخذة؟
    عندما يحين وقت العيد.. ولا يأتي العيد 2:01
    عندما يحين وقت العيد.. ولا يأتي العيد
    فرح عيد الميلاد لمن لديه دولارات 4:13
    فرح عيد الميلاد لمن لديه دولارات.. إرتفاع جنوني بأسعار هدايا وألعاب الأطفال

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزف البجاني وعائلته
    كاتم الصوت يرعب اللبنانيين … فما هو السر الذي مات مع جوزف بجاني؟
    الام الظهر
    إذا شعرت بهذه الآلام في ظهرك فهي ليست عادية بل ناتجة عن كورونا
    قرية وادي المر في سلطنة عمان
    قرية مدفونة تحت الرمال يلفها الغموض …هذه قصة “وادي المر” في سلطنة عمان