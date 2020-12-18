السبت 3 جمادى الأولى 1442 ﻫ - 19 ديسمبر 2020
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نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع نبيل الرفاعي
منذ ساعة واحدة
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نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة 18 كانون الأول، تقديم الإعلامي نبيل الرفاعي.
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