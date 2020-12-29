الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1442 ﻫ - 29 ديسمبر 2020
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
برامج
فيديو
برامج
شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
برامج
فيديو
فيديو
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع نبيل الرفاعي
منذ 42 دقيقة
A
A
A
طباعة المقال
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الثلاثاء 29 كانون الأول، تقديم الإعلامي نبيل الرفاعي.
المزيد من فيديو
6:49
من سبّب إنهيار الليرة في لبنان؟
1:39
لبنان مهدد بالعتمة ومحطات الوقود ترفع خراطيمها في عدد من المناطق
20:30
نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
مواضيع قد تهمك
مواضيع قد تهمك
الأكثر قراءة
ساندته إيران في حملته الإنتخابية وعندما أخلّ بوعده… قتل حزب الله ابنه الوحيد
المتعافون من فيروس كورونا يكشفون عن عواقب “غير عادية” بعد الشفاء
تفاصيل صادمة.. هل يكون هذا المكان حقاً هو أرض يأجوج ومأجوج؟!