برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع نبيل الرفاعي

منذ 42 دقيقة
A A A
طباعة المقال

نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الثلاثاء 29 كانون الأول، تقديم الإعلامي نبيل الرفاعي.

    المزيد من فيديو

    من سبب إنهيار الليرة في لبنان؟ 6:49
    من سبّب إنهيار الليرة في لبنان؟
    لبنان مهدد بالعتمة 1:39
    لبنان مهدد بالعتمة ومحطات الوقود ترفع خراطيمها في عدد من المناطق
    ديانا فاخوري 20:30
    نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كارلوس منعم مع زوجته وابنته
    ساندته إيران في حملته الإنتخابية وعندما أخلّ بوعده… قتل حزب الله ابنه الوحيد
    قد يكون كورونا قادراً على إصابة الدماغ
    المتعافون من فيروس كورونا يكشفون عن عواقب “غير عادية” بعد الشفاء
    تفاصيل صادمة عن أرض يأجوج ومأجوج
    تفاصيل صادمة.. هل يكون هذا المكان حقاً هو أرض يأجوج ومأجوج؟!