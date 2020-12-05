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نشرة أخبار “صوت بيروت انترناشونال” مع ديانا فاخوري

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 11:22 مساءً
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انطلقت اليوم النشرة الاخبارية الاولى لـ “صوت بيروت انترناشونال” ، من تقديم الاعلامية ديانا فاخوري.

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