استمع لاذاعتنا

نشرة أخبار “صوت بيروت انترناشونال” مع نبيل الرفاعي

منذ 41 دقيقة
A A A
طباعة المقال

إليكم النشرة الإخبارية الثانية من “صوت بيروت إنترناشونال” يقدمها الإعلامي نبيل الرفاعي .

    المزيد من فيديو

    أسعار شجرة الميلاد بلغت أرقاما خيالية في الأسواق 3:25
    صدق أو لا تصدق … سعر شجرة الميلاد وصل إلى 7 ملايين ليرة لبنانية!
    فلافل 4:44
    سكين الغلاء وصل إلى فم الفقير… الفلافل بـ 7000 ليرة
    النائب فؤاد مخزومي 8:19
    الحكومة ووزارة المال وحاكم مصرف لبنان في قفص المساءلة.. ماذا يقول النائب فؤاد مخزومي؟؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصر الله
    جمهور المقاومة في لبنان يأكل من القمامة وحسن نصر الله هرب
    يشير استمرار آلام الظهر إلى الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم
    لا تتجهالوها … أعراض “غير متوقعة” للسرطان لدى الرجال
    التوتر ينشط خلايا السرطان
    دراسة مخيفة … التوتر ينشط خلايا السرطان