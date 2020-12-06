الأحد 21 ربيع الثاني 1442 ﻫ - 6 ديسمبر 2020
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نشرة أخبار “صوت بيروت انترناشونال” مع نبيل الرفاعي
منذ 41 دقيقة
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إليكم النشرة الإخبارية الثانية من “صوت بيروت إنترناشونال” يقدمها الإعلامي نبيل الرفاعي .
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