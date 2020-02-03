“أسوأ قط فى العالم”..”بيرديتا” تنضم لعائلة بعد تلقيها العديد من عروض التبنى

تبنت عائلة من تينيسى الأمريكية، “بيرديتا” والشهيرة بـ”أسوأ قطة في العالم” من ملجأ للحيوانات في نورث كارولينا، على الرغم من سلوكها الغاضب، إذ تم تبني القط “بيرديتا”، البالغة من العمر أربع سنوات من العمر، من قبل “ميتشل كاونتى لإنقاذ الحيوانات”، في سبروس باين بولاية نورث كارولينا، ولكن على الرغم من عيوب “بيرديتا”، إلا أنها وجدت عائلة محببة لتأخذها إلى المنزل.

وتلقت “بيرديتا” عددا من العروض للتبنى بعد أن نشر ملجأ الحيوانات إعلانا لتبنيها مجانا، وجاء فيه :”القطة ليس لديها خفوت فى القلب، إذ أردت تبنيها، إنها عازبة ومستعدة لتكون سبب حرج اجتماعى”، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

واستمتع عشاق الحيوانات بالمنشور، الذى يكشف الصفات الفظة فى القطة “بيرديتا”، وتم إعادة تداوله أكثر من 9 آلاف مرة، وقدم أشخاص كثيرون طلب لتبنى القطة الغاضبة، وكتب أحد المعلقين قائلاً: “أشعر أنها ستكون توأم روحي”.

وتلقى مأوى الحيوانات 175 طلبًا لتبنى “بيرديتا”، وفقًا لـ ABC News، ثم قلصت المنظمة هذه المجموعة إلى 10 منافسين أقوياء.

ثم أجرى الموظفون مقابلات، وقدموا مرشحين محددين إلى بيرديتا، في النهاية، كانت القطة هي التي اختارت عائلتها الجديدة.

وكتب مسئول بالملجأ مازحا: “لقد اختارت بيرديتا الجهات التي تبنتها بعد لقاء ناجح وتحية شملت الحد الأدنى من الهدر والقليل من الصفع من جانبها، ونشعر بالثقة في القرار ونشعر بأن أسلوب حياة الزوجين الهادئ وخبرتهم الكبيرة فى التعامل مع القطط والبيت المناسب للقطط سيؤدي إلى انتقال ناجح لبيرديتا”.

وتحدثت بريتاني تايلور، مديرة مكتب الملجأ، إلى شبكة أيه بي سي نيوز وفتحت المزيد حول شكل القطة في العيش في الملجأ، وستنتقل بيرديتا إلى منزل في تينيسي اليوم السبت مع أسرتها الجديدة، تاركين وراءها موظفين في المأوى سيتذكرونها دائما بكونها القطة الغاضبة.