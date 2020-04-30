أمريكي يفوز بمليون دولار مرتين في يوم واحد بعد محاولات استمرت 30 عاما

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عقب محاولات استمرت 30 عاما، فاز رجل من ولاية كولورادو الأمريكية بالجائزة الكبرى لليانصيب التي تبلغ قيمتها مليون دولار، مرتين في نفس اليوم.

الفائز والذي يدعى جو بي، كان يلعب بنفس الأرقام لمدة 30 عاما، بحسب ما كشفه مسؤولي اليانصيب.

واشترى بي التذكرتين الفائزتين من متجرين مختلفين، وفاز مرتين.

وحصلت إدارة اليانصيب في كولورادو على موافقة بالسماح للفائزين بجوائز تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أو أكثر بتسلمها عبر البريد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت مسابقة يناصيب ميغا مليونز عام 2002، وتم تغيير قواعدها أكثر من مرة عبر هذه السنوات، مما أدى إلى انخفاض فرص الفوز وزيادة قيمة الجائزة.

أعلى خمس جوائز تم الفوز بها:

1.58 مليار دولار: جائزة يناصيب “باوربول” عام 2016. تم اقتسام الجائزة بين أصحاب تذاكر رابحة من كاليفورنيا وفلوريدا وتينيسي.

758.7 مليون دولار: فازت بها مافيز وانشيزيك، وهي أم لطفلين، من ولاية ماساتشوستس عام 2017. وكانت قد اختارت الأرقام وفقا لعيد ميلاد عدد من الأقارب.

656 مليون دولار: الجائزة الكبرى ليناصيب “ميغا مليونز” عام 2012، وتقاسمها ثلاثة فائزين اشتروا تذاكر من مريلاند وكانساس وإلينوي.

648 مليون دولار: قيمة الجائزة الكبرى ليناصيب ميغا مليونز، هذه المرة عام 2013، وفاز بها شخصان: امرأة من جورجيا ورجل من كاليفورنيا.

590.5 مليون دولار: جائزة يناصيب “بواربول”، وفازت بها امرأة يبلغ عمرها 84 عاما من فلوريدا.