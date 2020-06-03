أنظف وأنقى هواء على سطح الأرض.. هذا ما تمكن العلماء من إكتشافه

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قام فريق من علماء المناخ في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، بالسفر إلى مناطق عدة لقياس تركيبة وتلوث الهواء واكتشاف أنظف وأنقى هواء على الأرض.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز” أظهرت الدراسات أن منطقة في المحيط الجنوبي قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية، هي البقعة التي تتميز بامتلاكها أنظف هواء على وجه الأرض.

قبل تفشي فيروس كورونا في العالم، وإعلان كثير من الدول عن إجراءات وتدابير العزل والإغلاق، كانت تعاني كثير من الدول من التلوث عموما، وتلوث الهواء، على وجه الخصوص.

وبعد إجراءات العزل والإغلاق، تبين حجم الاختلاف في التلوث قبل وبعد، فأصبحت المدن أقل تلوثا وأفضل هواء، ولكن يظل التلوث موجودا في غالبية مدن العالم.

ولكن أين يوجد أنظف وأنقى هواء في العالم؟

هذا السؤال أجاب عنه العلماء والخبراء، بعد دراسة علمية، نشرت في دورية “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم” وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز البريطاني.

فقد كشفت الدراسة أن أنظف هواء في العالم يقع فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.

ليس هذا فحسب، بل وصف العلماء هواء تلك المنطقة بأنه “أصيل” ولا يتأثر بالتلوث، وقالوا إن القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا” تبدو معزولة عن التلوث والغبار من القارات الأخرى إلى الشمال.

وأوضح علماء من جامعة ولاية كولورادو أن الهواء الذي يغذي السحب السفلية كان خاليا من أي جسيمات ناتجة عن نشاط بشري أو غبار من قارات أخرى.

وكانت سفينة بحثية قد أبحرت من تسمانيا، جنوبي أستراليا، إلى مسافة 40 كيلومترا من حافة الجليد في القطب الجنوبي لإجراء “التنميط البكتيري” من عينات مرشح الهواء.

غير أن العلماء وجدوا أن الهواء كان نظيفا جدا، وكان هناك القليل من الحمض النووي للتحليل.

وقال المؤلف المشارك للدراسة توماس هيل “تمكنا من استخدام البكتيريا في الهواء فوق المحيط الجنوبي كأداة تشخيص لاستنتاج الخصائص الرئيسية للغلاف الجوي السفلي”.

وأضاف أن الجسيمات التي اكتشفوها كانت مرتبطة بالبكتيريا البحرية من رذاذ البحر، مع عدم وجود ملوثات من خارج المنطقة.

وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع دراسات أخرى من المحيطات في نصف الكرة الشمالي وشبه المداري، والتي وجدت أن معظم الميكروبات تنجرف من القارات المعاكسة.

وأوضح هيل: “يبدو أن أنتاركتيكا معزولة عن انتشار الكائنات الدقيقة وترسب المغذيات من القارات الجنوبية باتجاه الجنوب”.

وخلصت الدراسة، بشكل عام، إلى أن المحيط الجنوبي هو واحد من الأماكن القليلة جدا على سطح الأرض التي تأثرت قليلا بالأنشطة البشرية.