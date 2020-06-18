إيقاف ثلاث نساء مجهولات الجنسية بتهمة “سرقة” ورق العنب لـ”المحاشي”.. والشرطة الألمانية تحذر

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أوقفت الشرطة الألمانية في جنوب ولاية هيسن الألمانية ثلاث نساء يقطفن أوراق العنب من مزارع الكروم لاستخدامها في عمل “محشي ورق العنب”.

وأصدرت الشرطة تحذيرات من مغبة أكل هذه الأوراق المهمة بالنسبة لنمو ونضج حبات العنب، بحسب ما نقلته قناة “دوتش فيليه” الألمانية.

رجال الشرطة فوجئوا بالنساء بين كروم العنب المنتشرة، وهن يقطفن الأوراق ويضعنها في أكياس كبيرة.

وتعتقد الشرطة بحسب القناة المذكورة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها لأكلة شرقية تدعى “محشي ورق العنب”.

وأوضحت الشرطة أنه “يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق، حفاظا على الصحة العامة”.

وأضافت شرطة الولاية أن “القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأوراق من أجل أن تنموا وتنضج”.

ومازال مصير النساء الثلاث، إضافة لمصير الرجل الذي تم ضبطه الأسبوع الماضي، مجهولا، لكن من المفترض أن ترفع ضدهم دعاوى جنائية بتهمتي السرقة وإتلاف أموال الغير.

يذكر أن البساتين في ألمانيا تعد ملكية خاصة، لذا يعد قطف أوراق العنب “سرقة” إذا كان البستان خاص بزراعة العنب.

ويقدر المحققون أن قيمة ورق العنب المسروق تصل حتى ألف يورو، حسبما ذكرت إحدى الصحف المحلية التي واكبت الواقعة.