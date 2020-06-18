إيقاف ثلاث نساء مجهولات الجنسية بتهمة “سرقة” ورق العنب لـ”المحاشي”.. والشرطة الألمانية تحذر
أوقفت الشرطة الألمانية في جنوب ولاية هيسن الألمانية ثلاث نساء يقطفن أوراق العنب من مزارع الكروم لاستخدامها في عمل “محشي ورق العنب”.
وأصدرت الشرطة تحذيرات من مغبة أكل هذه الأوراق المهمة بالنسبة لنمو ونضج حبات العنب، بحسب ما نقلته قناة “دوتش فيليه” الألمانية.
رجال الشرطة فوجئوا بالنساء بين كروم العنب المنتشرة، وهن يقطفن الأوراق ويضعنها في أكياس كبيرة.
وتعتقد الشرطة بحسب القناة المذكورة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها لأكلة شرقية تدعى “محشي ورق العنب”.
وأوضحت الشرطة أنه “يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق، حفاظا على الصحة العامة”.
وأضافت شرطة الولاية أن “القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأوراق من أجل أن تنموا وتنضج”.
ومازال مصير النساء الثلاث، إضافة لمصير الرجل الذي تم ضبطه الأسبوع الماضي، مجهولا، لكن من المفترض أن ترفع ضدهم دعاوى جنائية بتهمتي السرقة وإتلاف أموال الغير.
يذكر أن البساتين في ألمانيا تعد ملكية خاصة، لذا يعد قطف أوراق العنب “سرقة” إذا كان البستان خاص بزراعة العنب.
ويقدر المحققون أن قيمة ورق العنب المسروق تصل حتى ألف يورو، حسبما ذكرت إحدى الصحف المحلية التي واكبت الواقعة.