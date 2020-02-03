اعرف القصة ..بريطانية فازت بمليون دولار فأنفقتها لتحقيق حلم قديم

برهنت سيدة بريطانية على أن شعور الأمومة وإنجاب أطفال إحساس يعادل ملايين الدولارات، وهذا ما أقدمت عليه سيدة تدعى ريبيكا براون وتبلغ من العمر 39 عاما، عندما قررت استخدام أموال جائزة ربحتها في مسابقة اليانصيب لإنجاب طفل، حيث ربحت جائزة في اليانصيب بلغت مليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) في 2016، وخصصت منها مبلغ 250 ألف جنيه استرليني (325 ألف دولار)، لإجراء عملية تخصيب خارج الرحم.

ووفق صحيفة ميرور البريطانية، اكتشف الأطباء إصابة ريبيكا بسرطان عنق الرحم، خلال اختبار طبي روتيني، وبعد محاولتين للتخصيب، حملت ريبيكا بعد سباق مع الزمن، خشية استئصال رحمها بالكامل، وأنجبت في الأسبوع الماضي طفلتها إيثيل، التي ولدت بعد عملية قيصرية، وكان وزنها عند الولادة نحو 3.5 كيلو جرام.

وعقب ولادتها، قالت ريبيكا: “عندما فزت باليانصيب بكيت من شدة الفرح، ولم أكن أتوقع أنني سأستخدم المال لإنجاب طفلة. لكنني الآن أدرك أن الأمر يستحق كل هذا العناء، وفي اليوم التالي لولادة طفلتي كنت في حالة ذهول، لم أستطع أن أصدق أنها ابنتي، اعتقدت أنني في حلم سأستيقظ منه في أية لحظة”.

وفى وقت سابق، توفى البريطانى كولين وير، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد ثمانى سنوات من فوزه بجائزة يانصيب قدرها 161 مليون جنيه إسترلينى – أى ما يعادل قرابة 200 مليون دولار – فى يوروميليون، ما جعله أكبر الفائزين بجوائز اليانصيب فى بريطانيا فى ذلك الوقت، حيث فاز المصور التلفزيونى السابق وير، بالجائزة الكبرى مع زوجته السابقة كريستين، فى يوليو 2011.

كانت الجائزة هى أكبر فوز بجائزة يانصيب فى المملكة المتحدة حتى شهر أكتوبر من هذا العام، عندما فاز حامل تذاكر مجهول بالجائزة الكبرى البالغة 170 مليون جنيه إسترلينى، فيما أكد وفاته، الليلة، محاميه، الذى قال فى بيان: “إنه بحزن عميق نعلن وفاة كولن وير فى وقت مبكر اليوم بعد مرض قصير.. نطلب الخصوصية لعائلته وأصدقائه فى هذا الوقت المؤلم”، مضيفًا: “لن يتم تقديم أى تعليق آخر سوى تقديم خالص الشكر لموظفى المستشفى الجامعى على العناية والرحمة”.