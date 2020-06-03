اكتشاف “أنظف هواء” على سطح الأرض

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قام فريق من علماء المناخ في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، بالسفر إلى مناطق عدة لقياس تركيبة وتلوث الهواء.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز” أظهرت الدراسات أن منطقة في المحيط الجنوبي قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية، هي البقعة التي تتميز بامتلاكها أنظف هواء على وجه الأرض.

وأكد المؤلف المشارك في الدراسة توماس هيل: “أخذنا قياسات من الطبقة الحدودية، وهي جزء من الغلاف الجوي السفلي الذي يتلامس مباشرة مع سطح المحيط، ويصل إلى 1.2 ميل في الغلاف الجوي”.

وتابع العالم: “تمكنا من استخدام البكتيريا في الهواء فوق المحيط الجنوبي كأداة لاستنتاج الخصائص الرئيسية للغلاف الجوي السفلي. القارة القطبية الجنوبية تبدو معزولة عن تشتيت الكائنات الدقيقة وترسب المغذيات جنوبا من القارات الجنوبية”.

وأشار هيل إلى أن عينات الهواء لم تظهر أي هباء جوي أو جزيئات أخرى مرتبطة بالتلوث البشري أو أي نشاط آخر.

وأوضح هيل: “هذا يشير إلى أن المحيط الجنوبي هو واحد من الأماكن القليلة جدًا على الأرض التي تأثرت قليلاً بالأنشطة البشرية”.