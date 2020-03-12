اكتشاف جمجمة أصغر ديناصور في العالم

عثر باحثون على جمجمة أصغر الديناصورات في العالم التي يبلغ طولها بوصتين فقط، ولديها عينان منتفختان و100 سن في فمها.

وفقا للباحثين الذين حددوا ذلك وعبروا عن دهشتهم من الاكتشاف، تم العثور على جمجمة الديناصور المجنح الذي يشبه الطيور في حالة ممتازة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن العينة التي يبلغ حجمها ربع بوصة – وهي أصغر من حبة العنب البري – استطاع الباحثون أن يصنعوا نموذجا تم إنشاؤه بوساطة الكمبيوتر لجمجمة الديناصور.

على الرغم من حجمه، وجد الباحثون أن المخلوق كان مفترسا ومن المحتمل أنه كان يتغذى على البق منذ حوالي 99 مليون سنة.

توفي الديناصور الشبيه بالطيور، والمعروف باسم Oculudentavis khaungraae، عندما سقطت قطعة من المواد الصمغية من الأشجار على رأسه تاركة جمجمته الصغيرة محفوظة بشكل جيد طوال السنوات الماضية.

احتفظت العينة الأحفورية بتفاصيل رائعة، مع فكيها الطويلين نسبيا وأسنانها الحادة.

ويزن ديناصور Oculudentavis الذي يعني اسمه ”طائر“ أقل من أونصة ويمكن أن يرقص في راحة يدك، ويبدو أنه أصغر بثلاث مرات من عملة ”البنس“ المعدنية.

وقالت عالمة الحفريات جينغما أوكونور، من الأكاديمية الصينية: ”يمكنك رؤية هذه الجمجمة الجميلة الصغيرة محفوظة في قطعة من الكهرمان في ميانمار، وفي علم الحفريات، إن ذلك غريب. لم نر شيئا مثل هذا من قبل“.

وأضافت أن Oculudentavis يظهر كيف جاءت الديناصورات بجميع الأشكال والأحجام.

وتابعت أوكونور: ”إنه أصغر بقليل من طائر النحل، أصغر طائر على قيد الحياة اليوم“.

وأضافت: ”لديه فكان مليئان بـ100 سن، ولديه عيون غريبة كبيرة تشبه الموجودة في السحلية تحدق إلى الجانبين، مع فتحات ضيقة لا تسمح إلا بدخول كمية صغيرة من الضوء، ما يدل على أنه من المحتمل أن يكون نشطا فقط خلال النهار“.

كما أظهرت العينة نمطا من الاندماج في عظام الجمجمة لم يسبق رؤيته.

وفقا للأستاذ أوكونور، كان الديناصور الصغير حيوانا مفترسا، على الرغم من حجمه، وكان يتغذى على الحشرات الصغيرة.