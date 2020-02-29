اكتشاف غرفة سرية داخل البرلمان البريطاني تعود للقرن السابع عشر

أعلن البرلمان البريطاني مؤخرا اكتشاف غرفة سرية يعود للقرن السابع عشر في مجلس العموم بالعاصمة لندن، خلال عمليات ترميم روتينية.

وذكر فريق الهندسة والتراث التابع للبرلمان أن المدخل بني للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثاني عام 1661، الذي حكم إنكلترا حتى وفاته عام 1685.

وقال البروفيسور والمستشار التاريخي في مشروع إعادة الترميم ليز سميث: “كنا نبحث في أكثر من 10 آلاف وثيقة تخص القصر في أرشيف إنكلترا التاريخي بمنطقة سويندون، عندما عثرنا على مخططات أظهرت مدخلا خلف قاعة ويست مينيستر”.

ومن هناك تمكن فريق من العثور على مفاصل خشبية، طول كل منهما بلغ ثلاثة أمتار ونصف والعثور على غرفة فاصلة بينهما.

وباللجوء إلى علم متخصص بدراسة عمر الأشجار، كشف الباحثون أن الخشب الذي يعلو سقف المدخل قد تم تقطيعه عام 1659.

ويعد المدخل جزءا من ممر طويل كان يستخدم للربط بين مجلس اللوردات وبين القاعة التي كان يجلس فيها الملك والملكة، في مجمع المباني الحكومي بمنطقة ويستمنستر، المعروف بساعة “بيغ بن” الشهيرة.