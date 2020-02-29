Secret doorway in the House of Commons. ONE EDITORIAL USE ONLY. NO SALES. NO ARCHIVING. NO ALTERING OR MANIPULATING. NO USE ON SOCIAL MEDIA UNLESS AGREED BY HOC PHOTOGRAPHY SERVICE. MANDATORY CREDIT: UK Parliament/Jessica Taylor Handout photo issued by UK Parliament of Speaker of the House of Commons Lindsay Hoyle being shown a secret doorway that has been rediscovered in the House of Commons in London. The doorway was created for the procession to the Coronation banquet of Charles II in 1661. Issue date: Wednesday February 26, 2020 The entrance has remained forgotten for around 70 years, hidden behind wooden panelling in a cloister that was formerly used as offices by the Parliamentary Labour Party. See PA story POLITICS Doorway. Photo credit should read: UK Parliament/Jessica Taylor/PA Wire NOTE TO EDITORS: This handout photo may only be used in for editorial reporting purposes for the contemporaneous illustration of events, things or the people in the image or facts mentioned in the caption. Reuse of the picture may require further permission from the copyright holder. URN:50767708 |
عجائب من هنا وهناك

اكتشاف غرفة سرية داخل البرلمان البريطاني تعود للقرن السابع عشر

أعلن البرلمان البريطاني مؤخرا اكتشاف غرفة سرية يعود للقرن السابع عشر في مجلس العموم بالعاصمة لندن، خلال عمليات ترميم روتينية.

وذكر فريق الهندسة والتراث التابع للبرلمان أن المدخل بني للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثاني عام 1661، الذي حكم إنكلترا حتى وفاته عام 1685.

وقال البروفيسور والمستشار التاريخي في مشروع إعادة الترميم ليز سميث: “كنا نبحث في أكثر من 10 آلاف وثيقة تخص القصر في أرشيف إنكلترا التاريخي بمنطقة سويندون، عندما عثرنا على مخططات أظهرت مدخلا خلف قاعة ويست مينيستر”.

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ومن هناك تمكن فريق من العثور على مفاصل خشبية، طول كل منهما بلغ ثلاثة أمتار ونصف والعثور على غرفة فاصلة بينهما.

وباللجوء إلى علم متخصص بدراسة عمر الأشجار، كشف الباحثون أن الخشب الذي يعلو سقف المدخل قد تم تقطيعه عام 1659.

ويعد المدخل جزءا من ممر طويل كان يستخدم للربط بين مجلس اللوردات وبين القاعة التي كان يجلس فيها الملك والملكة، في مجمع المباني الحكومي بمنطقة ويستمنستر، المعروف بساعة “بيغ بن” الشهيرة.

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