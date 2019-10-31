عجائب من هنا وهناك

اكتشاف نفق سري مليء بالكنوز التاريخية تحت شارع مزدحم بالمكسيك

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اكتشف علماء الآثار نفقا سريا يزيد عمره عن 600 عام، يعود لحضارة الأزتك، ويختبئ تحت الشوارع الصاخبة وسط ميكسيكو سيتي.

وشيد الممر السري الذي يعود إلى القرن الخامس عشر بواسطة الإمبراطور مونتيزوما الأول، وهو مزين بنقوش ولوحات ترتبط بإله الماء والخصوبة “تلالوك”.

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Archaeologists discover secret Aztec tunnel adorned with carvings and paintings under bustling street in Mexico https://trib.al/K1qLOhc 

15th century tunnel in Mexico was built by Emperor Montezuma I

A secret Aztec tunnel has been discovered under the bustling streets outside of Mexico City for more than 600 years that is said to have been built by the famous Emperor Montezuma I.

dailymail.co.uk

وأعلن خبراء المعهد المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) أنهم عثروا على جدار نفق مزخرف يحتوي على العديد من المنحوتات الصخرية وبقايا تماثيل ذات قيمة أثرية ضخمة في مدينة إيكتيك دي موريلوس في ولاية المكسيك الوسطى.
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وبحسب وسائل الإعلام المحلية وجد الخبراء 11 صورة منحوتة على جدار النفق بطول 27.5 قدما، بالإضافة إلى بقايا بوابة خشبية قديمة.

وربط العلماء الصور المنحوتة داخل النفق بالإله “تلالوك”، وهو أحد الآلهة العديدة التي يعبدها الأزتك وأكثرها شعبية. وكان تلالوك معبودا لأنه يعطي الحياة والغذاء، وكان مهابا أيضا لمقدرته على إرسال البَرَد والرعد والبرق، ويقترن “تلالوك” بالكهوف والينابيع والجبال، بالأخص جبل تلالوك المقدس الذي كان يعتقد أن الإله يعيش فيه.

وقال راؤول غارسيا تشافيز، منسق مشروع الحفريات، لوسائل الإعلام المحلية إن فريقه يعمل في الموقع منذ أكثر من 10 سنوات، منذ عام 2004. وبعد ذلك، أطلقوا مشروعا للحفاظ على البيئة المحيطة بمدينة لا كالزادا دي سان كريستوبال، الموقع الذي أنشأت فيه البنية التحتية في القرن السابع عشر من قبل الشعوب الأصلية.

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