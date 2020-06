بالفيديو والصور: الجسم الغامض في سماء اليابان يشعل “تويتر” بنظريات غريبة

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” أن الجسم الغريب شوهد فوق شمال شرق اليابان، وتظهر الصور أيضا شكلا يشبه التقاطع أسفل الجسم الغريب، ما أثار تكهنات بأنها تجربة علمية أو بالون لرصد الطقس.

An unidentified white balloon-like object is observed by residents in northeastern Japan, with many directing enquiries to the national meteorological agency’s local branch#Sendai #Miyagi #UFOhttps://t.co/HrRTmGeLRD

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) June 17, 2020