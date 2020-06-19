السجن المؤبد لقرد مدمن على الكحول قتل شخص وجرح 250 آخرين

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قام قرد مدمن على الكحول بقتل شخص وجرح 250، خلال موجة غضب ألمت به في منطقة ميرزابور الهندية، وفقا لموقع “نيويورك بوست”.

وقام القرد بفعلته الغاضبة نتيجة انقطاع المشروبات الكحولية عنه، والتي اعتاد على تناولها بكثرة.

ووضع القرد بالحبس الانفرادي مدى الحياة، بقفص في حديقة حيوان كانبور الهندية.

واتخذت سلطات الحديقة حكمها لاعتبارها القرد مصدرا للخطر حتى على أبناء فصيلته.

واعتاد القرد المدعو “كالوا” على تلقي المشروبات الكحولية بشكل منتظم من قبل صاحبه، ما أدى لإدمانه على الكحول.

ولاحقا، توفي صاحب القرد، ما أدى لانقطاع المشروبات الكحولية عن الحيوان الذي باتت يتصرف بشكل عنيف.

وفي موجة غضب، انطلق القرد في شوارع ميزابور، ليتسبب بإصابة حوالي 250 شخصا، وقام بعضّهم ما تسبب بوفاة أحدهم.

وتم الاتصال بالسلطات المسؤولة عن الغابات وحدائق الحيوان للتعامل مع القرد الهائج والقبض عليه.

“تحفظنا عليه في العزل لبضعة شهور ومن ثم نقلناه إلى قفص منفصل. لم يظهر أي تغير في سلوكه وهو لا يزال عدوانيا كما كان”، قال طبيب حديقة الحيوان، محمد نصير.

وأضاف “واتُخذ الآن القرار بأنه سيبقى في الحبس مدى حياته”.

وقال الطبيب إن إطلاق سراح القرد البالغ من العمر ست سنوات سيتسبب بالأذى للناس أينما ذهب، وأنه لم يبن صداقة مع حارس قفصه حتى الآن.