الشرطة الأمريكية تقول إن الرجل الذي التهمه التمساح بفلوريدا مات لسبب آخر

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كشفت نتائج تشريح لجثة رجل تم العثور على اجزاء من جسده داخل معدة تمساح أنه توفي نتيجة جرعة زئدة من المخدرات وليس بسبب هجوم من المفترس البحري.

وعُثر على مايكل فورد (45 عاماً) ميتاً في قناة بالقرب من فورت ميد، وهي مدينة تقع بمقاطعة بولك بولاية فوريدا، على بعد 60 ميلاً شرق مدينة تامبا، يوم 27 يوليو الماضي.

وقال مكتب مقاطعة بولك ومكتب حماية الأسماك والحياة البرية إن التحقيقات أكدت أن وفاة فورد كانت بسبب جرعة زائدة من “الميثامفيتامين”.

وكان السبب الأول الواضح لوفاة فورد هو الغرق، وفي انتظار نتائج السموم، قال المحققون إن لديه جروحاً وإصابات أخرى في جسمه بسبب التمساح.

وبعد اكتشاف الجثة الناقصة، حاصرت الشرطة المنطقة وقتلت التمساح، وعثرت على يد ورجل الرجل داخل معدة التمساح، ولكن الفاحص الطبي قال إن التمساح- الذي كان وزنه 450 رطلاً وكان طوله حوالي 12 قدم- قد هاجم فورد بعد وفاته.