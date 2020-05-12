الشرطة البريطانية تحقق في وفاة امرة نتيجة «بصقة قاتلة» من مريض كورونا

تحقق الشرطة البريطانية في واقعة قيام مجهول بالبصق على امرأتين في العاصمة البريطانية لندن ما أدى إلى إصابتهما بفيروس كورونا وتوفيت إحداهما متأثرة بالمرض.

من جانبه، وصف أمس (الثلاثاء) متحدث باسم الحكومة البريطانية الهجوم الذي وقع على موظفتين في السكك الحديدية، بـ«الحقير». كان الجاني صاح في وجه الضحيتين: «أنا مصاب بكوفيد» ثم بصق عليهما، كما ذكر أقارب المجني عليها اليوم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الجاني مصاباً فعلياً بكوفيد 19، وما إذا كانت السيدتان قد أُصِيْبَتَا بالعدوى في ذلك اليوم في الثاني والعشرين من مارس (آذار) الماضي، إذ إنهما بحكم عملهما في السكك الحديدية لديهما مخالطات مع العملاء.

وكانت المجني عليها المتوفاة (47 عاماً) تعاني مسبقاً من مرض في الجهاز التنفسي، وتوفيت المرأة، وهي أم لابنة عمرها أحد عشر عاماً، بعد نحو أسبوعين بعد الواقعة في المستشفى. وتولت شرطة المرور التحقيق في الواقعة.