العثور على سمكة بملامح بشرية في ماليزيا

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أحدث ظهور سمكة تشابه تضاريس وجه الإنسان في ماليزيا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر صياد ماليزي على سمكة تحمل ملامح فم الإنسان وأسنانه.

وانتشرت الصورة بعد نشر أحد المغردين عبر تويتر صورة للسمكة ذات الفم البشري، لها أسنان ولثة وشفاه تجعلها قريبة جدا من الإنسان.

وبحسب وسائل الإعلام الماليزية، فإن السمكة من نوع “زناد” وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفا معروفا من الأسماك، ويصنف من الأسماك العدوانية إلا أنه من النوع المطلوب لأحواض الزينة بسبب تنوع ألوانه.

وقال ممثل للصندوق العالمي للحياة البرية، إن أسماك الزناد تنتشر في المنطقة الواقعة بين سيشل والحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل ماليزيا.