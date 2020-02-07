العثور على 42 هيكلا عظميا مقيّدا في بريطانيا

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اكتشف عمال بريطانيون بالصدفة أكثر من 40 هيكلا عظميا في موقع بناء جنوبي المملكة المتحدة، بحسب شبكة الأخبار البريطانية SWNS.

وذكر المصدر أن الهياكل العظمية تعود إلى أناس قتلوا في إحدى الحروب القديمة.

ولفتت الشبكة إلى أن معظم المدفونين في الموقع كانت أيديهم مكبلة خلف ظهورهم ما يؤكد فرضية القتل.

هذا الاكتشاف المريع تم أثناء قيام عمال بريطانيين بإعداد أراض زراعية سابقة لتطوير 72 شقة تقاعدية في باكينجهام، جنوبي إنكلترا.

وهناك تكهنات بأن بقايا العظام تلك تعود إلى فترة بريطانيا “الأنجلوسكسونية” ما بين القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر الميلادي أو الحروب الأهلية الإنكليزية الدامية التي حدثت بين عامي 1642 و1651.

شركة الأخبار البريطانية نقلت عن مصادر علمية قولها “من المرجح أن تكون الهياكل العظمية لمجرمين تم إعدامهم على حبل المشنقة في بلدة باكنجهام.

صحيفة “MK Citizen” قالت إن الخدمة الأثرية لمجلس مقاطعة باكنجهام لم تر بعد تقريرًا لعلماء الآثار عن المقبرة الجماعية.

وفي العام الماضي، اكتشف عمال كانوا يستعدون لوضع أنابيب مياه جديدة موقع دفن قديم بشع في جنوب إنكلترا.

وتم العثور على حوالي 26 هيكل عظميا بشريا من العصر الحديدي والعصر الروماني في الموقع في تشيلدري وارين بأوكسفوردشاير، ويعتقد أن بعضها دفن على أساس طقوس خاصة.

إذ تم العثور على هيكل عظمي لإناث في موقع مدفون وقدماه مقطوعتان جنبًا إلى جنب والذراعان مقيدتان إلى الخلف.