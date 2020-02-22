اليابان.. مهمة فضائية نحو المريخ

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تتحرك اليابان قدما نحو إطلاق مركبة فضائية تتجه إلى “فوبوس”، وهو أحد أقمار كوكب المريخ، لتهبط على سطحه.

وفي حالة نجاح المهمة، ستكون تلك المرة الأولى التي تلامس فيها مركبة فضائية سطح “فوبوس”، بل وقد تكون الجولة المكتملة الأولى حول النظام المريخي.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية في تغريدة لها على تويتر، الخميس، إن المهمة نحو “فوبوس” قد وصلت إلى مرحلة “التطوير” اليوم.

ومرحلة التطوير هي التي سيعمل فيها فريق الوكالة على الأجهزة والبرمجيات اللازمة لإتمام المهمة.

وكانت وكالة الفضاء اليابانية قد غردت في وقت سابق بفيديو يوضح “الأوجه المختلفة” لفوبوس، التقطته وكالة الفضاء الأوروبية.

وبدا القمر في الصور التي نشرتها الوكالة على شكل لا يشبه قمر الأرض سوى بوجود حفر ونتوءات على سطحه؛ إذ إنه منبعج وغير منتظم الشكل، يشبه النيازك إلى حد كبير..

وتعتزم الوكالة إطلاق المهمة بحلول عام 2024.

ومن المتوقع أن تصل المركبة اليابانية إلى سطح فوبوس في 2025.

وبحسب الوكالة، فإن علماءها سيستغلون السنوات الثلاث القادمة بدراسة قمري المريخ، “فوبوس” و”ديموس”، لصنع خرائط مفصلة لأسطحهما.

وبهبوط المهمة على سطح فوبوس، ستأخذ اليابان عينة من سطحه وذلك بالحفر لمسافة لا تقل عن 2 سنتيمتر.

علاوة على ذلك، تعتزم اليابان إرسال عربة متجولة لتجوب سطح فوبوس وتكتشف أسراره.

وفي حال نجحت المهمة وجرى كل شيء على ما يرام، فإنها ستعود من فوبوس إلى الأرض محملة بالعينات بحلول 2029.

وحتى اليوم، لا يعرف العلماء حول العالم إن كان القمران فوبوس وديموس كويكبين حقيقيين يدوران حول المريخ بفعل جاذبيته، أم أنهما تشكلا بفعل اصطدام جسم ضخم بالمريخ، تسبب بانفصالهما عنه. ويتوقع أن تقدم المهمة اليابانية إجابات حول تلك الأسئلة، إذا نجحت.