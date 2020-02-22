عجائب من هنا وهناك

امرأة أوكرانية تعود إلى الحياة بعد أن فارقاتها

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عادت كسينيا ديدوخ البالغة من العمر 83 عاما إلى الحياة بعد أن أعد أقاربها جنازتها.

ونقلت قناة “تي سي إتش” الأوكرانية على اليوتوب، ظلت المرأة دون أي علامات الحياة لمدة عشر ساعات في مشفى منطقة فينيتسا وسط أوكرانيا.

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وقام الأطباء بقياس النبض والضغط ولم تظهر الأدوات أي إشارة، وأجرى المسعفون تخطيط للقلب لكنه أظهر خطا مستقيما، لهذا نصح الأطباء أقارب المرأة الاستعداد للأسوأ.

وأعد الأقرباء التنظيمات للدفن، بينها مراسم الجنازة والعشاء التذكاري كما حفر العمال قبرا للمرأة، ومع ذلك وبعد مرور الوقت عادت كسينيا إلى الحياة ولاحظ الأطباء أنها نجت مرتين من موت سريري، وقالت المرأة، أن زوجها كان شماسا (خادما في الكنيسة المسيحية) وقد غنى في الكنيسة وصلى من أجلها وهكذا نجت

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