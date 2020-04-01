“بارقة أمل”..امرأة تجاوز عمرها 100 سنة تنجو من كورونا

تعافت عجوز هولندية عمرها 101 سنة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي واقعة وصفها المستشفى بأنها “بارقة أمل”.

ونُقلت المرأة، التي لم يُكشف النقاب عن اسمها، إلى مستشفى قرب روتردام قبل أسبوع ونصف وهي تعاني من صعوبات في التنفس، وأثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووضعت العجوز في الحجر الصحي إلى أن تعافت، لدرجة تسمح لها حاليا بالخروج من المستشفى.

وقال المستشفى على موقعه الإلكتروني، إن العجوز المئوية، التي تعيش وحدها، ستقيم حاليا في دار لرعاية المسنين قبل أن تعود إلى منزلها.

وقال اختصاصي الأمراض الصدرية سونيل راملال ”إنها سيدة صلبة. رائع أن أراها تلتزم بالتوجيهات الطبية مثل العطس بباطن كوعها وحتى إبلاغي بالمحافظة على مسافة مناسبة“.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء “كوفيد-١٩”، يمثل خطرا أشد على كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة.