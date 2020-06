بالصورة.. اكتشاف عنكبوت مميز تظهر عليه “ابتسامة الجوكر”

والتشابه غريب للغاية، لدرجة أن الباحثين الذين وصفوا العنكبوت سموا النوع تيمنا بـ بالممثل خواكين فينيكس، الذي لعب دور “الجوكر” في فيلم عام 2019.

واكتشف العلماء Loureedia phoenixi في إيران. وأفادوا في دراسة جديدة أن هذا هو أول عنكبوت Loureedia يُحدد خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويشمل الجنس، الموصوف لأول مرة في عام 2018، الآن 4 أنواع.

وكتب العلماء في دراستهم، تبرز بقعة حمراء زاهية ضمن خلفية بيضاء، تشبه إلى حد كبير ابتسامة “جوكر” المقلقة مع مكياج أبيض، على ظهر عناكب L. phoenixi الذكور. وعلى الرغم من ذلك، ستحتاج إلى التكبير لرؤيته بوضوح، حيث يبلغ طول جسم العنكبوت نحو 0.3 بوصة (8 ملم) فقط، ومغطى بالشعيرات الصغيرة.

وفي الواقع، تعرف العناكب في هذه السلالة – Eresidae – بالعناكب المخملية لأنها تكتسي بمعاطف كثيفة ومخملية، على حد قول معد الدراسة الرئيسي أليريزا زاماني، عالم العناكب ومرشح الدكتوراه في وحدة التنوع البيولوجي في جامعة توركو، فنلندا. وقال زماني لـ “لايف ساينس” عبر البريد الإلكتروني، إن العناكب المخملية مثيرة للاهتمام بشكل خاص لعلماء العناكب، لأن البعض لديها عادات غير عادية، مثل التعاون لبناء أعشاش جماعية ورعاية جماعية لصغارها.

