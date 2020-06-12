بالصورة: صيني يدخل المستشفى و “ساطور” عالق في مقدمة رأسه!!

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نُقل رجل صيني إلى مستشفى في مقاطعة هوبي بعد أن اخترق ساطور رأسه أثناء نزاع عنيف.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، صوراً تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر المريض المجهول مغطى بالدم بينما النصل الفولاذي لـ “ساطور” عالق بعمق في جمجمته.

ويتعافى الرجل تدريجياً في مستشفى شونغيانغ الشعبى في مدينة شياننينغ بمقاطعة هوبي وسط الصين بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الساطور. وذكرت وسائل إعلام صينية، أن الشرطة تحقق في الحادث.

وقال المستشفى، إن المريض تعرض للهجوم بعد دخوله في شجار مع شخص ما، مؤكدة أن حالة الرجل مستقرة الآن بعد إجراء العملية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من نجاة رجل صيني آخر من الموت بأعجوبة، بعد أن أصاب نفسه عن طريق الخطأ بسهم انطلق من قوس نشاب يملكه في منزله.

ونقل الشاب إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية لمدة ساعة لإزالة السهم.