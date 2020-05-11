بالصور: أربع كلمات تنقذ مواطناً سعودياً بعد أن تاه في الصحراء!

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أربع كلمات كانت سبباً في إنقاذ مواطنا سعوديا من الموت، بعد أن تاه في الصحراء لعدة أيام قبل أن تعثر عليه فرق الإنقاذ بفضل استخدامه لكلمات دلت على موقعه.

فقد كشف المتحدث باسم جمعية عون للبحث والإنقاذ معاذ بن عبدالله الخنيني، أن بلاغاً ورد للجمعية مساء الخميس الماضي من شرطة محافظة السليل يفيد بتغيب المواطن فهد بن مرزوق الودعاني الدوسري (22 سنة)، الذي خرج في نزهة برية حسب بلاغ ذويه منذ (الأربعاء) 13/ 9/ 1441 ولم يعد، وطلب المساندة في البحث عنه نظراً لاتساع المنطقة ووعورتها.

وأشار الخنيني إلى أن المعلومات المتوفرة عن المفقود تمثلت في كونه يستقل سيارة «هايلكس غمارتين» موديل 2018، وخرج في نزهة على أن يعود في اليوم نفسه.

وأضاف: «بعد تلقي البلاغ واستيفاء المعلومات تم التنسيق مع الزملاء في جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وقام أعضاء الفريق المشارك من الجمعية بوضع خطة البحث ونقطة تجمع للأعضاء بـ 30 سيارة مجهزة وطائرات شراعية عدة، وكانت نقطة الانطلاق من وادي الدواسر، واتجه الفريق إلى آخر موقع تمت مشاهدة المفقود فيه شمال غرب السليل».

وأوضح الخنيني، أنه تم العثور على سيارة المفقود من قِبل متطوعين من المنطقة، وأبلغوا الفرق المشاركة بذلك، فاتجه الجميع إلى هناك ووُجد أن السيارة متعطلة بسبب «بنشر» 3 من إطاراتها نتيجة لوعورة الأرض التي كانت حجرية وبها مواقع أخرى رملية.

واتضح أن المفقود بقي ليالي بجانب سيارته المعطلة على أمل أن يأتي أحد لإنقاذه، وخلالها قام بإشعال النار في أحد الإطارات للفت الأنظار، وبعدما يئس ونفد ما لديه من ماء وغذاء قرر ترك المكان.

المفقود الدوسري أحسن التصرف قبل مغادرة موقعه، فقام بكتابة اتجاه سيره على مقدمة السيارة المُعطلة، إذ كتب اسم المكان الذي سيتجه إليه بعبارة «ماشي مع الرجم جنوب» ورسم سهماً يُشير إلى الاتجاه المقصود (جنوب).

تصرف الدوسري سهّل مهمة الفريق وساعد في إنقاذ حياته، إذ اتجه الجميع لتتبع أثره في الاتجاه نفسه، وعند ساعات الفجر الأولى تم العثور عليه وقد نال منه التعب والإنهاك، ولكنه نجا من الهلاك، وتم نقله إلى مستشفى السليل.