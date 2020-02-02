بالصور..أغلى منزل فى العالم يضم مهبط طائرات وملهى ليلي

يستعد نايل نيامى، أكبر منتجى أفلام هوليوود السينمائية والذى يعمل أيضا فى مجال قطاع الأعمال والبناء، لطرح قصره “the one” التى تبلغ مساحته 9 آلاف و290 ألف متر مربع، فى منطقة “بيل إير” بولاية كاليفورنيا، واستغرق بنائه 7 أعوام، للبيع بسعر نصف مليار دولار، ليصبح أغلى منزل فى الولايات المتحدة الأمريكية فى حال نجاح البيع.

ووفقا لموقع “بلومبرج” الأمريكى، فإن المنزل يضم ملهى ليلياً و4 حمامات سباحة وصالة بولينج ومهبط للمروحيات، فضلا عن إطلالة بزاوية 360 درجة على جنوب كاليفورنيا المشمس، فى إشارة لآخر عصر مُذهب فى أمريكا، مما جعله محط أنظار واهتمام الصحفيين والوسائل الإعلامية.

وبحسب الموقع الأمريكى، قال نايل نيامى، إنه على وشك الانتهاء من “تشطيب” القصر، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الثمن الباهظ الذى حدده “500 مليون دولار”، الذى يجعل هذا المنزل هو الأعلى سعراً فى الولايات المتحدة.

وأضاف نيامى: “عندما تمتلك شيئا نادرا مثل ندرة الموناليزا، يمكنك المطالبة بأى شيء تريده مقابلاً له، صفقات العقارات الأخيرة التى تصل أسعارها إلى مئات الملايين، فى لوس أنجلوس وغيرها، هذا دليل على أن استراتيجيتى فى التسعير ليست لجذب انتباه الصحافة فقط

وأوضح نيامى، أنه عندما بدأ بناء المنزل، لم يملك ما يستند عليه لطلب 500 مليون دولار، لكنه الآن صار هناك مبيعات كثيرة بمئات الملايين فى لون أنجلوس وفى العالم كله، بحيث لم يعد ذلك الرقم غير منطقى، مضيفا: “الضغط الناجم عن رحلتى الطويلة فى مجال البناء جعلنى أكبر وأشيخ قبل أوانى”، موضحا أن يكون بناء قصور ضخمة دون مشترٍ ينتظر، محفوفاً بالمخاطر.

وتابع نيامى: تُعتبر التجاوزات فى التكاليف والتأخيرات أموراً شائعة، أما تكاليف النقل فهى مرتفعة، بينما يصعب التنبؤ بالذوق المتغير فى الرفاهيات، فى حين أن مشروعاً مذهلاً مثل منزل “The One” يجتذب إعلانات الصحف، يمكن أن تؤدى مرافقه وتصميمه الخاص إلى تضييق نطاق المشترين المحتملين فى النهاية.

وبحسب بلومبرج أيضا، فإن نيامى لم أحداً لدخول ومشاهدة المنزل، لكنه أوضح أن مميزاته الخاصة ساعدت فى جذب اهتمام المشترين المحتملين وهو يتحدث إليهم الآن، لكنه رفض تقديم أى تفاصيل، معتذراً بمسألة الخصوصية، مؤكدا أنه سوف يزيح الستار عن القصر الضخم فور الانتهاء من آخر أعمال الديكور الداخلى، كاشفا أنه بالفعل لديه قائمة ممن يريدون شراء القصر الفخم وسوف يعلن عنها قريبا.

من جانبه، علق المُثمن جوناثان ميلر، رئيس شركة الاستشارات العقارية والتثمين، على منزل نيامى، قائلا: “المشكلة أنه كلما زادت المرافق التى تضعها فى المنزل زاد الطابع الشخصى فيه، حتى مع كون الهدف هو جذب الاهتمام إلى المنزل، فأنت تضفى عليه طابعاً شخصياً أيضاً، ما قد يُضيق نطاق سوقه إنه سوق صغير ومحدود للغاية”.