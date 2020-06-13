بالصور: أكثر الأشياء غرابة قام بها الأطباء في العصور الوسطى

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في العصور الوسطى نجد تاريخاً في التطوّر على صعيد مجالات كثيرة، منها المجال الطبي على سبيل المثال، فنحن لم ولن نُنكر جهود أطباء العصور الوسطى في إحداث ثورة في المجال الطبي ودورهم لما وصلنا له اليوم.

ومع ذلك، نظراً لأن تلك الأوقات كانت غالباً مليئة بالفوضى والفساد وأيضاً نقص الموارد، فليس من المدهش أن العديد من هؤلاء الأطباء في العصور الوسطى كانوا يفعلون أشياء غريبة بعض الشيء، نرفضها في مجتمعنا اليوم. وفيما يلي سنسرد عليكم بعض أفعال الأطباء في العصور الوسطى والتي تحتاج للتفسير بكل تأكيد:

1. تُظهر هذه الصورة المرضى وهم يعانون من تعب شديد.

هذه الرسمة تصوّر مرض الطا عون الدملي، ولكن المثير للدهشة ما يفعله الطبيب، فلقد خلت جعبته من جميع الطُرُق لعلاج المرضى، فلجأ للدعاء غالباً!! وهذا يبين لك مدى صعوبة المرض في ذلك العصر.

2. نلجأ في بعض الأحيان لوضع علامة (X) على مكان ما نريد تذكره

ولكن يا ترى ما كان مقصد الطبيب من وضع تلك العلامة على رأس المريض؟ والسؤال الذي يثير نفسه الآن، هل نجا المريض من هذه العملية؟!!

3. هل أرى الصورة بوضوح؟

هل بالفعل يقوم الطبيب بنحت رأس المريض؟ ولكن المُدهش أن من تصوّر هذا المشهد لم يجعل الرأس تظهر ما بداخلها!! أمر غريب بعض الشيء!

4. من منا لم يذهب لطبيب الأسنان ولو لمرة واحد على الأقل،

ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الذهاب إلى طبيب الأسنان في العصور الوسطى، بالتأكيد كان مغامرة لأبعد الحدود، فقط تخيّل معي أنه لخلع سن، فإن طبيب الأسنان لم يستخدم أي تخدير.

فقط سيخلع السن بنفسه، ولو أمعنت النظر قليلاً في الصورة، ستجد أن الطبيب يستخدم نوعاً من أفعى الأسنان العملاقة بغرض خلع السن!!

5. أعتقد أن أي طبيب سواء في العصور الوسطى، أو حتى الآن لا يريد أن يتقيأ المريض على ثوبه، ألا توافقني الرأي؟!

6. عندما تكتشف العائلة أن أحد أفرادها مُصاب بالطاعون

كانوا يقوموا على الفور بطلب المعالجة الخاصة بالبلدة، والتي كانت مهمتها أن تقوم بقص الشعر!! لا تندهش لقد قرأت الكلمات الصحيحة، فقد كانوا يظنوا أن قص الشعر قد يحل كل المشاكل!

ولكن فلننظر للجانب المُشرق وهو أن المرضى يستطيعون الحصول على العلاج والحصول على قصة للشعر أيضاً في نفس الوقت، هذا مثل المَثل القائل “لقد أصيب عصفورين بحجر واحد”.

7. هل هذا إجراء طبيعي في طب الأسنان؟ من الجيد أننا لم نولد في تلك العصور!

8. لا أجد تفسيراً لهذه الصورة، فربما كانت هذه أخذ عينة الدم قديماً؟ لا أدرى حقاً، ولكنه أمر غريب بلا شك

9. بالطبع هذا الطبيب ذو خبرة في هذا المجال،

وإلا لما ذهب إليه هذا المريض المسكين! فربما ذهب هذا المريض فقط لإزالة ثؤلول، ولكن انتهى به الأمر بإزالة الفص الأمامي بأكمله على ما يبدو!!

10. لقد رأيت الصورة بشكل صحيح، هذه عملية لإحدى العينين، فالطبيب يستخدم عصا للعلاج!