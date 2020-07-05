بالصور..”أول” فندق مطلي بالذهب في فيتنام

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بتكلفة 200 مليون دولار ، كشفت فيتنام النقاب عن أول فندق مطلي بالذهب في العاصمة هانوي .

ويرتشف نزلاء فندق “دولتشي هانوي غولدن لايك” القهوة في فناجين مذهبة، ويستحمون في مغاطس مطلية بهذا المعدن النفيس.

فقد فتح “أول” فندق مطلي بالذهب أبوابه في هانوي عاصمة فيتنام، ويعرب مالكوه عن ثقتهم بنجاحه، رغم القيود المفروضة على الطيران بسبب جائحة كوفيد-19.

وكلف بناء الفندق 200 مليون دولار. وقد طلي بالذهب، من عيار 24 قيراطا، بهو الفندق، وحوض السباحة، والغرف فيه، فضلا عن أواني المائدة.

وتبلغ كلفة الإقامة في الفندق 250 دولارا في الليلة، وهو سعر مرتفع بالنسبة لفيتنام، لكن بعض أثرياء البلاد يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة ترف.

وقال نغوين هو دوونغ رئيس مجموعة “هوا بين” المالكة للفندق: “نريد أن ينزل في الفندق أناس عاديون، وآخرون فاحشو الثراء”.

وتعزى كلفة البناء المتواضعة نسبيا إلى تنفيذ الطلاء بالذهب محليا، مما أدى إلى خفض الكلفة بشكل كبير.

وأوضح دونغ “مجموعتنا تملك مصنعا لطلاء الذهب، لذا فإن كلفة تجهيزات الفندق وأثاثه كانت منخفضة نسبيا”.

ولم تمنع جائحة كورونا التي شلت السياحة العالمية من تدشين الفندق، بعدما نالت فيتنام إشادة بسبب اعتمادها إجراءات إغلاق سريعة أدت إلى احتواء انتشار الوباء.

وتابع “سنحقق الأرباح بالتأكيد العام المقبل”.

ويطل حوض السباحة على المدينة، فيما وجبات الطعام تقدم في الطابق الـ25 للفندق الواقع في وسط هانوي. وقد تمزج الأطباق “بمادة ذهبية” غامضة على ما يفيد المالكون.

ويعرب النزلاء عن سعادتهم الكبرى للنزول في هذا الفندق.

وقال الكوري الجنوبي فيليب بارك ضاحكا: “عندما وصلت إلى هنا شعرت وكأني ملك… لا بل فرعون مصر”.

وأضاف الفيتنامي لوون فان توان “استمعت فعلا بالفخامة”، مشيرا إلى أنه شعر بأن وضعه الاجتماعي “ارتقى فورا”.