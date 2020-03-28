بالصور: القط إيكيرو.. ظريف بشكل غريب ويجعلك تضحك على ردود أفعاله الخرقاء

تقدِّم الحيوانات الأليفة لأصحابها مصدراً مثالياً للترفيه والتسلية خلال فترة ملازمتهم منازلهم نتيجةً لتفشي فيروس كورونا.

أمَّا إيكيرو، القط المنزلي قصير الشعر ذو الشكل الغريب، الذي يعيش في مقاطعة يوركشاير الإنجليزية مع صاحبيه إيما وريتش، فإنَّه وفق تقرير صحيفة The Daily Mail البريطانية يُدخِل السعادة إلى قلوب معجبيه حول العالم بفضل حسابه المحبوب على موقع إنستغرام، الذي يتابعه نحو 60 ألف مستخدم.

عادةً ما تُلتَقَط لإيكيرو صورٌ ولسانه يتدلَّى من فمه، ما يجعل تعبيرات وجهه خرقاء مُحبَّبة.

فسَّرت إيما وريتش، الذان اشترا إيكيرو من مُربٍّ للقطط، أنَّ بإمكان إيكيرو أن يغلق فمه إن أراد وهو في صحةٍ ممتازة.

إليك بعضٌ من ألطف الصور المُلتقطة للقط إيكيرو…

مستعدٌ لهذه اللقطة المقرَّبة! إيكيرو يُخرج لنا لسانه.

مَن؟ أنا؟ إيكيرو يبدو مدهوشاً فيما يحُك جسمه بعامود الخَدش المخصَّص للقطط.

ليس اليوم: يومٌ عصيب بالنسبة لإيكيرو الذي يبدو “متعكر المزاج كلياً” لكنَّه يُخرِج لسانه للكاميرا على أية حال.

قطٌ مثالي! إيكيرو يُبهِج متابعيه حول العالم بتعبيراته المحبَّبة.

شيءٌ ما أفزَع القط! إيكيرو يبدو وكأنَّه لَمح شبحاً وهو ممدَّد على الأرض في هذه الصورة.

لستُ سعيداً! تضييق العينين يجعل إيكيرو الظريف يبدو غير سعيدٍ بهذه الصورة.

إيكيرو يبدو خائب الأمل بمنظر الحديقة وهو جالسٌ على عتبة النافذة في بيته.

صورةٌ على حين غرة: القط المحبَّب يبدو غير مهتماً وسارح العينين في هذه الصورة.

لعبة القط و الفأر! لسان إيكيرو يتدلَّى من فمه حتى وهو يلهو بلعبته في المنزل.

ماذا هناك فوق؟ إيكيرو يبدو متسمراً يراقب شيئاً ما فوق رأسه في هذه الصورة الظريفة.