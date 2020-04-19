بالصور.. ‏أهرامات مصر تحذر العالم من وباء ⁧‫كورونا

أضاءت وزارة السياحة والآثار المصرية، مساء السبت، أهرامات الجيزة باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمي للتراث وهو 18 من أبريل من كل عام، واستخدمت الوزارة شعارات اليوم العالمي للتراث، وهي المشاركة في المسؤولية تضامنا مع التحدي العالمي لمواجهة فيروس كورونا، كما أضاءت الوزارة الأهرامات بالشعارات “ابقَ في المنزل”، “ابقَ آمناً” و”زور مصر لاحقاً”.

وكان ذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وقد حرصت الوزارة على إطلاق هذه الفعالية اليوم من منطقة أهرامات الجيزة المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما صرح وزير السياحة والآثار لوسائل الإعلام المحلية أنه تم اختيار اللون الأزرق تضامناً مع الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وكل من يعمل في القطاع الطبي لما يقومون به في مواجهة كورونا.

وبدأت الوزارة احتفالاتها بهذا اليوم منذ وقت الظهيرة، حيث تم نشر عدد من الفيديوهات الأثرية والجولات الافتراضية لعدد من المواقع الأثرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية والعالم للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هذا وتم عرض فيديو عن جولة وزير السياحة والآثار داخل مقبرة واح تي الكاهن المطهر من عصر الأسرة الخامسة والموجودة في منطقة آثار سقارة وزيارة افتراضية لها، كما تم الإعلان لأول مرة عن كشف أثري جديد عبر شبكة الإنترنت.

والكشف الأثري الذي تم العثور عليه في جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة آثار سقارة على يد بعثة أثرية مصرية وفيديو يصور المعالم الأثرية والسياحية لمصر مع توزيع جديد للنشيد الوطني.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982م، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.