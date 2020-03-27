بالفيديو: الأمن المصري يقتحم مدخل سري داخل شقة ويعثر على مفاجأة أثناء حظر التجوال

قام الأمن المصري باقتحام إحدى الشقق السكنية في القاهرة بها مدخل سري إلى أحد المقاهي، التي تستخدم لتجمع عدد كبير من الشباب بعد فرض حظر التجوال في البلاد.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشقة التي اقتحمها الأمن، حيث قام أحد الأشخاص بإبلاغ قوات الأمن بعد اكتشاف تجمعات كبيرة تخرج من المبنى.

وعثرت قوات الأمن على عدد كبير من الشباب داخل المقهى، حيث تقوم الشرطة المصرية بتطبيق إجراءات فرض حظر التجوال في البلاد منعا لتفشي فيروس كورونا.

في غضون ذلك، تم تسجيل أمس الخميس وفاة 3 حالات لمصريين؛ من بينهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 72 عامًا، إضافة إلى مسن في الثامنة والسبعين وكلهم من محافظة القاهرة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى (102) حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة .

وكانت مصر قد أغلقت أيضا المدارس والجامعات، وتحركت لتخفيض عدد موظفي القطاع العام في مواقع أعمالهم، في مسعى لتقليل التجمعات، وإبطاء انتشار المرض.

وحظرت مصر التجول، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من الأربعاء، لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن من ينتهكون الحظر سيتعرضون للعقاب بموجب قوانين الطوارئ.

وتوقفت رحلات الطيران في المطارات المصرية يوم 19 مارس ولغاية 15 أبريل.