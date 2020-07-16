بالفيديو: الرجل الأخضر متقلداً سيفه يهاجم مدينة الإنتاج الإعلامي.. ويشتبك مع الأمن المصري

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في حادثة مفجعة وغريبة من نوعها، هاجم رجل صبغ نفسه باللون الأخضر متقلداً سيفاً بيده، مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية صورا للرجل الذي قتل على يد قوات الأمن، أمس الأربعاء، بعدما حاول تنفيذ عمليات طعن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

,ظهر الرجل في الصور وهو يحمل سيفا في يده، بينما يحاول أحد رجال قوات الأمن مواجهته بعصا خشبية، ولكن بعدما فشلت المحاولة تم قتله في الحال.

وأكدت النيابة المصرية في التحقيقات أن الشاب المتهم في العقد الثالث من عمره، وأمرت بتشريح الجثمان والتحفظ على السلاح الأبيض، وقال مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إن الشاب لم يتم الإمساك به داخل المدينة، ولكنه كان يحاول القفز من أعلى السور من الخارج.

وظهر في الصور شخص يدهن جسده بلون أخضر فوجئ أفراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبيده سلاح أبيض كبير الحجم وعندما حاولوا إيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب نحو 3 أفراد أمن بجروح.

وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، وانتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث أكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.