بالفيديو: النيران تخرج من جوف “واحة الرهبان” في العراق.. وخبراء يكشفون سبب الظاهرة

في ظاهرة جيولوجية غريبة من نوعها في العراق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر ما بدا وكأنها “حمم بركانية” تخرج من الأرض في منطقة صحراوية جنوبي مدينة النجف. وقال الناشطون إن مكان حصول ذلك هو تحديدا قرب “بحر النجف” ويعرف باسم “واحة الرهبان”.

وتناقلت تعليقات ترافقت مع المقطع المنشور، كلاما منسوبا لمنبىء جوي يدعى صادق عطية أكد خلالها أن ما يجري هو عبارة عن انبعاث نيران وأبخرة كبريتية من جوف الأرض، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في المنطقة خلال هذا الوقت من العام.

وتبعد “واحة الرهبان” بنحو 75 كيلومترا عن مدينة النجف، وتقع ضمن منطقة تدعى “آثار الطار” القريبة من بحر النجف وتضم كهوفا ووديانا.

ويؤكد متخصصون أن هذه الظاهرة ليست جديدة في المنطقة، لكنها اقتصرت في السابق على انبعاث الأبخرة فقط من تحت الأرض، مشيرين إلى أنه تم رصد حالات مماثلة منذ عام 2012 في مناطق متفرقة بالأنبار والموصل.

وقال وزير النقل السابق والنائب الحالي في البرلمان العراقي كاظم فنجان الحمامي في بيان إن المنطقة تعد من مناطق التصدع الواقعة غرب الفرات بين الأنبار وكربلاء والنجف، ثم تنحدر باتجاه الجنوب ضمن تصدع أبو جير، مضيفاً أن واحة الرهبان هي الأكثر تأثرا، حيث تتعرض أرضها الرخوة للتكسر، وهذا ينتج عنه غازات تتسبب بحرق المادة العضوية التي على السطح.

في صحراء النجف #العراق يوم 13 تموز 2020

ابخرة وانبعاثات غازية وتشقق الارض مع حمم اسفل القشرة !!! pic.twitter.com/s58VuEiGhf — صادق عطيه منبئ الطقس (@sportrd701) July 16, 2020