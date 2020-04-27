بالفيديو.. ببغاء يتناول الطعام بطريقة مدهشة

تعد الببغاء من الطيور المدللة، التي يعشق الإنسان رؤيتها في الحدائق العامة، أو تربيتها في المنازل في بعض الأحيان.

ويمتلك الببغاء شكلا جميلا بألوانه الزاهية، التي تضم عدة ألوان منها الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر.

ومن أبرز ما يميز الببغاء هو قدرته على تقليد الأصوات، وهي ميزة تجعل الكثير من الناس يعشقون الاقتراب منه.

الببغاء طائر أليف ومحبب لدى كثير من الناس، وهو رابع الحيوانات الأليفة انتشاراً في العالم بعد الكلاب والقطط والأسماك، ويفضل الكثير من الناس تربيته في المنزل كطير مدلل، وهو طائر معروف بألوانه الزاهية والمتعددة، وما يميزه هو أنه يعد أذكى الطيور الموجودة على سطح الكرة الأرضية، وذلك بسبب قدرة بعض أنواعه على تقليد أصوات البشر وضحكاتهم.

وللببغاء أنواع كثيرة قد تصل إلى ما يقارب 350 نوعاً، بعض هذه الأنواع شهير؛ مثل: الببغاء الرمادي الإفريقي الذي يعد من أذكى أنواع الببغاء، وببغاء الأمازون، وببغاء المكاو، وببغاء الكوكاتو، وبعضها الآخر غير معروف على الإطلاق، ومن أنواعها ما هو مهدد بالانقراض مثل: ببغاء الكاكابو، وببغاء البراكيت الصغير.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات يقوم فيها ببغاء جميل بتناول طعامه بطريقة مدهشة.