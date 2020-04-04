بالفيديو: بعد أن صلوا عليه صلاة الغائب.. معتقل سوري يفاجئ أهله

فاجأ أحد المعتقلين السوريين أهله بوصوله إليهم بعد أن أطلق سراحه من سجن صيدنايا سيئ الذكر، الذي مكث فيه 9 سنوات، منذ اندلاع الثورة السورية.

وكان المعتقل نعمان كساب قد وصلت إلى أهله أنباء عن مقتله في السجن منذ سنوات، وقد صلوا عليه صلاة الغائب وأقاموا له بيت عزاء.

الكاتب السوري قتيبة ياسين وثق خروج المعتقل ونشر مقطع فيديو يظهر الفرحة العارمة التي عمت بين الأهالي وعلق عليه بالقول :

“بعد تسع سنوات من اعتقاله، وبعد أن أقام أهله صلاة الغائب عليه إثر ورود أخبار عن استشهاده، إطلاق سراح نعمان كساب ابن مدينة دوما المعتقل في صيدنايا. اللهم لا تحرم هذه الفرحة لعشرات آلاف السوريين ممن ينتظرون أحبابهم في مسالخ الأسد”.