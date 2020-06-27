بالفيديو.. سجل هدفا في شباك برشلونة فأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه!

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ارتكب الحكم الإسباني غييرمو كوادرا فرنانديز هفوة، خلال مباراة برشلونة ومضيفه سيلتا فيغو (2-2)، التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مهاجم سيلتا فيغو إياغو أسباس، بعد أن سجل هدف التعادل الثاني في مرمى برشلونة، في الدقيقة 88، ولكنه أدرك الموقف وتراجع عن قراره فاستبدلها بالبطاقة الصفراء

واستطاع فريق برشلونة تحقيق التعادل أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب “بالايدوس”، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الكاتالوني مرتين عبر مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز، في الدقيقتين (20 و67).

وسجل أصحاب الأرض في كل مرة بهدف التعادل بواسطة المهاجمين، الروسي فيودر سمولوف، وإياغو أسباس، في الدقيقتين (50 و88) على الترتيب.

واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 69 نقطة، وتقدم إلى الصدارة متجاوزاً بفارق نقطة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي سيحل ضيفاً على إسبانيول متذيل الدوري برصيد 24 نقطة فقط، غدا الأحد.

بينما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 34 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليغا.