بالفيديو.. طفل لا يتجاوز 9 سنوات يرفع أثقالا تزن 104 كغم!!

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فاجأ طفل أمريكي لم يتجاوز سن التاسعة من عمره الجميع بقدرته على حمل أثقال تزن 104 كيلوغرامات.

وبحسب ما نشرت “سي أن أن”، فإن الطفل تات فيجلي، الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي بأحد مدارس ولاية لويزيانا، يمكنه حمل هذا الوزن الذي يعادل 230 رطلا، دون أن يجد مشقة كبيرة في ذلك.

وتابعت: “يمكنه رفع وزن يصل لأكثر من 41 كيلو غراما بذراعيه وهو ممدد، وأكثر من 86 كيلوغراما على الأكتاف مع ثني الركبة”.

ويتمرن الطفل يوميا مع مدرب خاص، إذ قال الأخير إن تات يتمرن بشكل يبعث على السخرية، في إشارة إلى الجدية المفرطة من الطفل.

ويقول الطفل إنه لا يهتم بتحطيم الأرقام القياسية، وحصد الجوائز الفردية، مؤكدا أن رفعه للأثقال وجديته في التمارين تعود لشفغه في هذه اللعبة.

وذكرت “سي أن أن” أن الطفل تات فيجلي حطم عدة أرقام قياسية، ومن المتوقع أن يذهب صيف العام الجاري إلى فلوريدا للمشاركة ببطولة على مستوى الولايات المتحدة.