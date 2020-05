بالفيديو.. فتاة أفغانية تتحدى الإعاقة وترسم لوحات فنية بفمها

نشرت هيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، مقطع فيديو، قالت إنه لفتاة أفغانية تتحدى الإعاقة، مشيرة إلى أنها صاحبة قصة إلهام فريدة، تبعث الأمل في نفوس ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه لا يوجد مستحيل.

ويقول الفيديو: “هذه الفتاة لم تستسلم للصعاب واستطاعت بإصرارها أن تحقق أحلامها، حيث أصبحت رسامة موهوبة دون أن تستخدم أي من يديها.

ويرصد الفيديو كيف تستطيع تلك الفتاة الملهمة ربابة محمدي، أن تحقق أحلامها رغم أنها لا تستطيع استخدام أي من يديها كما أنها لا تستطيع المشي، كما أنها لم تحصل على حقها في التعليم.

ومع ذلك تستطيع تلك الفتاة منذ الصغر رسم لوحات فنية جميلة، وتظهر في الفيديو وهي تمسلك القلم بفمها وتستخدم الهاتف المحمول بإحدى أصابع رجليها.

وتقول رابابة: “كان حلمي هو رسم مجموعة كبيرة من اللوحات النفية وتعليم الأطفال الرسم، وحققت ذلك بدعم من عائلتي، وأصبحت أساهم في تعليم هذه المهارة لنحو 40 طفلا كل يوم”.

واستطاعت الفتاة، التي تبلغ من العمر 19 عاما، أن تبيع 200 لوحة فنية من أعمالها خلال السنوات الخمس الماضية، حبس الموقع، الذي أوضح أنها تستخدم فمها في العديد من المهارات، التي تتطلب على الآخرين استخدام أيديهم لإنجازها.

This inspiring Afghan artist wouldn't let her disability or gender get in the way of her dreams 🎨🖌️ pic.twitter.com/MKsNPGt5v0

— DW News (@dwnews) May 12, 2020