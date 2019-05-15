عجائب من هنا وهناك

بالفيديو :لحظة مرعبة.. سقوط طفلة “نائمة” من الطابق الـ11

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في مشهد مرعب، التقطت كاميرا مراقبة مثبتة في فندق سقوط طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، تمشي في نومها، من شرفة الطابق الحادي عشر على ارتفاع أكثر من 30 متراً.

ووقع الحادث بمدينة باتا بتايلاند في فندق “D Varee Jomtien Beach Hotel”، الذي تواجد فيه والد الطفلة البالغ من العمر 43 عاماً مع زملائه بمناسبة الاحتفال بخريجي الجامعات، وفق صحيفة “ذي ميرور” البريطانية.

وأظهر الفيديو، الذي حصد آلاف المشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مشي الطفلة على طول الممر وصولاً إلى غرفتها، لكن الباب كان مغلقاً. فتسلقت سور الشرفة وعلقت عليه يديها ثم سقطت.

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وكُسر ذراعها وساقاها لدى ارتطامها بالأرض ونقلت إلى المستشفى حيث تم وضعها في قسم العناية المركزة.

 

 

المصدر: العربية.نت

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