عجائب من هنا وهناك

بالفيديو: مشهدٌ مثير لطائر “أبو قرن” يلتهم إحدى أخطر أفاعي العالم!

في مشهدٍ مثير، أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائر “أبو قرن” الأرضي الجنوبي وهو يلتهم أفعى قاتلة تعدّ واحدة من الأخطر في العالم.

 

والفيديو الذي نشره موقع “نيوز فلار” يظهر طائر “أبو قرن” الأرضي الجنوبي متنقلاً في أحد الحقول بمقاطعة ليمبوبو في جنوب أفريقيا، قبل أن يباغت أفعى كانت تزحف على العشب ويأخذها في منقاره ويواصل السير.

وبحسب الموقع، فإنّه بعد لحظات يقوم الطائر بابتلاع الأفعى حيّة، والتي تعدّ الأخطر في العالم.

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هذا النوع من الأفاعي واسع الانتشار في أفريقيا وتسبب لدغتها آلاماً حادة تليها بثور دموية، وتكون نتيجته قاتلة في بعض الأحيان.

أما بالنسبة لطائر “أبو قرن” الأرضي الجنوبي، فهو يعيش في السافانا الأفريقية ويتغذى على الحشرات وعلى الضفادع والسحالي، بالإضافة إلى الثعابين.

المصدر سبوتنيك
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