بالفيديو: مشهد نادر لمباني تختفي في البحر نتيجة انزلاق أرضي قوي في النرويج

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أظهرت لقطات فيديو لحظة انجراف عدة مبانٍ إلى البحر بعد انهيار أرضي قوي في بلدية ألتا، شمال النرويج، يوم الأربعاء.

وقال أندرس بجوردال، مهندس مديرية الموارد المائية والطاقة النرويجية، لشبكة «سي إن إن»، إنه رأى وجود «انزلاق طيني كبير» بعد استدعائه إلى الموقع في الساعة الرابعة مساءً، (10 صباحاً بالتوقيت الشرقي) يوم الأربعاء لتقديم المساعدة للشرطة وفريق الإنقاذ.

وأضاف بجوردال، أن الانزلاق كان بعرض 650 متراً (2133 قدماً) وعمق 150 متراً (492 قدماً)، ودمر ثمانية مبانٍ، بما في ذلك أربعة كبائن تعمل كمساكن في عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد أنه لم يصب أحد بأذى، وتم إجلاء جميع الأشخاص من المباني.

وتظهر لقطات الفيديو المباني وهي تنزلق باتجاه البحر؛ الأمر الذي خلف دماراً بشكل كبير.

وقال بجوردال، إن الانزلاقات الطينية بهذا الحجم «نادراً ما تحدث في النرويج، ربما كل عام أو عامين».

وتابع «هنا في ألتا لم يكن هناك أبداً انزلاق بهذا الحجم».

وتشتهر بلدية ألتا، الواقعة في أقصى شمال مقاطعة فينمارك، بغاباتها وهضابها الجبلية والمناظر الطبيعية الساحلية.

وسيراقب المسؤولون الأرض لمزيد من الحركة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مراقبة مستوى سطح البحر وقاع البحار. وأضاف بجوردال، أن المسؤولين سيأخذون الأسبوع المقبل قياسات التربة.